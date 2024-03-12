Πάτρα: Αισιόδοξα μηνύματα για τον 20χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα – Παραμένει στη ΜΕΘ

Ολα δείχνουν ότι και ο τρίτος φοιτητής που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα θα καταφέρει να πάρει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Η πορεία της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ικανοποιητική και περιμένουν πλέον να φτάσει η στιγμή που από τη ΜΕΘ θα μετακινηθεί σε θάλαμο της Παθολογικής Κλινικής.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος είπε στην «Πελοπόννησο»: «Είναι πολύ καλά τα νέα για την υγεία του κι όλα δείχνουν ότι και ο τρίτος φοιτητής θα πάει πολύ καλά», ευχαριστώντας όλο το υγειονομικό προσωπικό που περιέθαλψε τα τρία περιστατικά. «Ολη η ομάδα, η κ. Φλίγκου, ο κ. Μαραγκός και όλες οι άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως και το νοσηλευτικό μας προσωπικό κατάφεραν να τους σώσουν τη ζωή τους. Ο πρώτος φοιτητής έχει πάρει εξιτήριο και η δεύτερη φοιτήτρια νοσηλεύεται στην Κλνική» πρόσθεσε ο κ. Μπάκος.

Υπενθυμίζουμε ότι από την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στην περιοχή, προκειμένου σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια να εφαρμόσει τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη της διασποράς του μικροβίου.

Κι αυτά αφορούν στη φαρμακευτική και εμβολιαστική θωράκιση των στενών επαφών του νοσούντος φοιτητή.

Επίσης, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέφτηκε τους δύο πανεπιστημιακούς χώρους (Ρίο και Κουκούλι) και έδωσε σαφείς οδηγίες για ενημέρωση και πρόληψη για τη μηνιγγίτιδα.

Οσοι έχουν το παραμικρό σύμπτωμα ή θέλουν να ενημερωθούν για το θέμα αυτό μπορούν να καλούν το 1135, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, και είναι η γραμμή υποστήριξης για τη δημόσια υγεία του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ. Μέσω της γραμμής μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, αλλά και κατευθύνσεις σε όποιον το έχει ανάγκη.

