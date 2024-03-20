Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Αμαλιάδα: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 42χρονη

Στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών μεταφέρεται μία 42χρονη γυναίκα από την περιοχή της Ήλιδας η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες του www.patrisnews.com, διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως η 42χρονη γυναίκα από την Ινδία που ζει τα τελευταία χρόνια στην Ηλεία και εργάζεται σε μεγάλη επιχείρηση αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό και πήγε χθες βράδυ στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας όπου και της έγιναν μια σειρά από εξετάσεις, και σήμερα το πρωί πήρε εξιτήριο…

Λίγη ώρα αργότερα η 42χρονη πήγε ξανά στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, εκεί οι γιατροί της έκαναν έναν δεύτερο γύρο εξετάσεων όπου και διαπιστώθηκε πως η 42χρονη πάσχει από μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργου και λόγω της σοβαρότητάς της οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η ανακοίνωση της Π.Ε. Ηλείας:

Άμεσα ανακλαστικά επέδειξε η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μια γυναίκα, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, σε συσκευαστήριο στο Χάβαρι.

Ειδικότερα, με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Νίκου Κοροβέση και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας, Ασημίνα Χαλικιά και η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας, Ακριβή Ζάρα μετέβησαν άμεσα στο συγκεκριμένο συσκευαστήριο.

Εκεί, ενημέρωσαν το προσωπικό και παράλληλα έδωσαν οδηγίες και φάρμακα για χημειοπροφύλαξη, στις επαφές του κρούσματος, προκειμένου να προφυλαχθούν και να μην μεταδώσουν τον ιό σε περίπτωση που έχουν νοσήσει.

* Στο σημείο μετέβησαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας, Ασημίνα Χαλικιά και η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας, Ακριβή Ζάρα.



