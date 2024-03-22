Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θρίλερ στα Ιωάννινα μετά τον εντοπισμό από περιπατητή σορού άντρα μέσα σε σακούλα σκουπιδιών, στον λόφο της περιοχής Φρόντζου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντός της σακούλας βρίσκονταν το κεφάλι και τα άκρα του άνδρα, ενώ ο κορμός του ήταν εκτεθειμένος.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η σορός:

Όπως αναφέρουν πρώτες πληροφορίες φέρεται να υπήρχε χειροπέδα στο ένα χέρι ενώ δίπλα του βρέθηκε πεταμένο ένα όπλο.

Τα πρώτα στοιχεία, δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το μεσημέρι αναμένεται το εγκληματολογικό από την Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

