Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και λεωφόρους του Δήμου Αθηναίων θα τεθούν σε ισχύ λόγω της μαθητικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την Κυριακή 24-3-2024.

Οι ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαρτίου αφορούν τους δρόμους:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της 24-3-2024 έως πέρατος των εκδηλώσεων, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών, από την 06.00΄ ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι την Δευτέρα 25-3-2024 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα τη Δευτέρα

Λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 τη Δευτέρα 25-3-2024, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κυριακή 24-3-2024:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00’ ώρα της 24-3-2024 μέχρι το πέρας της Στρατιωτικής παρέλασης της 25-3-2024 στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της οδού Πετμεζά, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λ. Βουλιαγμένης προς Φραντζή.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 12:00’ ώρα της 24-3-2024 έως την 19:30’ ώρα της 25-3-2024 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Δευτέρα 25-3-2024:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης & στάθμευσης από 06:00’ ώρα μέχρι το πέρας της Στρατιωτικής παρέλασης στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.



