Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση η φοιτήτρια με τη μηνιγγίτιδα – Μάχη των γιατρών στην ΜΕΘ

Σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών η φοιτήτρια που προσβλήθηκε από καλπάζουσα μηνιγγίτιδα.

Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» δήλωσε: «Είναι σταθεροποιημένη η κατάστασή της, αλλά πολύ σοβαρή. Ολες οι ιατρικές ομάδες με επικεφαλής, τη διευθύντρια της ΜΕΘ Φωτεινή Φλίγκου, είναι στο πλευρό της φοιτήτριας. Ολες οι ιατρικές ειδικότητες που εμπλέκονται, καρδιολόγοι, αγγειοχειρουργοί κ.ά., είναι παρούσες και δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά πάντα ελπίζουμε».

Υπενθυμίζεται ότι η πάσχουσα κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης στον χώρο του Τμήματος Μαθηματικών όπου φοιτά. Οι συμφοιτητές της κάλεσαν ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο ΠΓΝΠ όπου διασωληνώθηκε άμεσα, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Δυστυχώς, η καλπάζουσα μηνιγγίτιδα, όπως σημειώνουν οι θεράποντες ιατροί, έχει ραγδαία εξέλιξη μέσα σε λίγες ώρες.

Δεδομένου ότι η φοιτήτρια συμμετείχε στην κατάληψη του Τμήματος, όπως γράφαμε και χθες, από το Πανεπιστήμιο ελήφθησαν όλα τα μέτρα πρόληψης για τους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή.

Το σκέλος της ιχνηλάτησης ανέλαβε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου ανέφερε στην «Πελοπόννησο»: «Σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε όλα τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της. Κάτι που δεν ήταν εύκολο»

«Η ιχνηλάτηση δεν ήταν εύκολη καθώς το Τμήμα ήταν σε κατάληψη και οι φοιτητές πηγαινοέρχονταν. Καθοριστικός σε όλη την προσπάθεια που κάναμε, πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥΥ, ήταν ο ρόλος της φοιτήτριας και φίλης της πάσχουσας, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να εντοπίσουμε αρκετά από τα άτομα που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Την ευχαριστούμε πολύ και δημόσια για την υπευθυνότητα που υπέδειξε. Ετσι χορηγήθηκε προληπτικά φαρμακευτική αγωγή σε όλους. Παράλληλα, ως Ιατρικός Σύλλογος, στείλαμε στα μέλη μας επείγουσα ενημέρωση, έτσι ώστε αν τους επισκεφτεί κάποιος φοιτητής και πει ότι ήρθε σε επαφή με το κρούσμα να του συνταγογραφηθεί το προβλεπόμενο φαρμακευτικό σκεύασμα», πρόσθεσε.

