Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών τέλεσε το πρωί του Σαββάτου στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

«Έναν ολόκληρο χρόνο μετά την τραγικότητα και την οδύνη και τον πόνο στο δυστύχημα των σιδηροδρόμων, που έκανε τη χώρα και τους ανθρώπους της να παγώσουν, είμαστε εδώ στο ναό του σταθμού, στον άγιο Φίλιππο, για να θυμηθούμε για να μνημονεύσουμε, για να μην πικραθούν τα παιδιά και οι άνθρωποι μας ότι λησμονήθηκαν. Ψίχουλο προσκομιδής, μνημόνευσης των ονομάτων, αγιοκέρι με φως και κόλλυβο, προσευχή και σύναξη, ενότητα και αγάπη, οδύνη και πόνος δάκρυα και πίκρα, γιατί όχι και θυμός, όμως εμείς εδώ στην προσευχή μας » ανέφερε ο μητροπολίτης Βαρνάβας και συνέχισε:

«Η τοπική μας εκκλησία στην είσοδο του ναού, καθώς μπαίνεις στην κολόνα της εισόδου του κυρίως ναού, όλα τα ονόματα όλα τα πρόσωπα τα κρατά ζωντανά. Μια διαρκής προσκομιδή των ονομάτων για να λειτουργούνται μαζί με τους αγίους μας και κάθε φορά που ο ιερέας του ναού τελεί την Θεία Ευχαριστία, κάθε φορά που μνημονεύει τα ονόματα τους, για να γίνει η μνημόνευση αντίσταση στην αδιαφορία πάντων ημών, για να νικούμε την ασχήμια του θανάτου, για να αναστήσουμε τον τόπο μας πάλι από την αρχή, με πολλή δουλειά ενότητα και αγάπη» .

Ο μητροπολίτης Βαρνάβας τόνισε ότι για να αλλάξει ο κόσμος χρειάζεται και ο καθένας προσωπικά να αλλάξει και πρόσθεσε ότι ακόμη και οι άγιοι της εκκλησίας μας γνώριζαν ότι είναι «σπουδαίο και σημαντικό πράγμα», ο καθένας «να κάνει καλά τη δουλειά του».

«Αλλάζω εγώ και μαζί μου θα αλλάξει ο κόσμος. Οι πιο πολλοί από μας εξαγγέλλουμε αλλαγές χωρίς να έχει αλλάξει κανένας από μας. Για αυτό είναι καιρός να αλλάξει ο καθένας από μας στην καρδιά του, την αγάπη να αποδιώξει την ασχήμια γιατί η σύγχρονη αμαρτία είναι ο εθισμός στην ασχήμια και αδιαμαρτύρητα την αγγίζουμε την ακουμπάμε και δεν κάνει κανείς τίποτα για να αλλάξουμε εμείς κάθε μέρα οι άνθρωποι» είπε ο μητροπολίτης και πρόσθεσε:

«Σε όποιες συνθήκες κι αν βρισκόμαστε, εμείς θα μνημονεύουμε τους ανθρώπους μας, θα μνημονεύουμε την Ανάσταση, θα λειτουργούμε και θα προσευχόμαστε. Η αντίσταση μας είναι η Λειτουργία και η προσευχή και αυτά τα ονόματα θα καταμαρτυρούν εκεί ότι αδιαφορία γεννά το θάνατο».

«Πότε ξανά» κατέληξε ο μητροπολίτης Βαρνάβας, μετά τη μνημόνευση τα ονομάτων των θυμάτων.

Στο μνημόσυνο, εκτός συγγενών των θυμάτων, παρέστησαν , υπάλληλοι των σιδηροδρόμων και προσωπικό του σταθμού, καθώς μεταξύ των θυμάτων που μνημονεύτηκαν ήταν και εργαζόμενοι των τρένων, οι οποίοι που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Πηγή Βίντεο: thestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

