Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το πολύνεκρο, σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν την ζωή τους 57 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές και νέα παιδιά.

Πλήθος φοιτητών από διάφορα σημεία της χώρας καταφθάνουν σήμερα στον τόπο της εθνικής τραγωδίας και με λουλούδια στα χέρια ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη των θυμάτων.

«Είμαστε εδώ ένα χρόνο μετά για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι το έγκλημα αυτό όχι μόνο θα ξεχαστεί, αλλά θα συνεχίσει να είναι νωπό μέσα στα μυαλά. Μέσα σε αυτό το τρένο είχαμε συναδέλφους μας που χάθηκαν, 13 από το ΑΠΘ…» δήλωσε χαρακτηριστικά μέλος του φοιτητικού συλλόγου του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Nωρίτερα το πρωί, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, τελέστηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης επιμνημόσυνη δέηση για τα 57 θύματα του μοιραίου τρένου.

