Συναγερμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά την γνωστοποίηση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτήτρια του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το pelop.gr που επικαλείται πληροφορίες του «Φοιτητικά Νέα» φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών που συμμετείχε στην κατάληψη, νοσηλεύεται και η κατάστασή της σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σοβαρή.

Τα Τμήματα Βιολογικού και Μαθηματικού, που συστεγάζονται, θα παραμείνουν κλειστό σήμερα Πέμπτη 22/02 για απολύμανση.

Το συμβάν επιβεβαίωσε o πρύτανης του εκπαιδευτικού ιδρύματος Χρήστος Μπούρας.

