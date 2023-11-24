Πάτρα: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών για τον εκτροχιασμό του προαστιακού

Παρέμβαση από την πλευρά της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, μετά τον εκτροχιασμό του Προαστιακού, στο κέντρο της Πάτρα.
Συγκεκριμένα, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Νίκος Νικολάου.
Ο κ. Νικολάου με παραγγελία του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ζητά να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για τέλεση ποινικών πράξεων για το περιστατικό.
Να σημειωθεί πως ο προαστιακός έχει εκτροχιαστεί τρεις φορες.
