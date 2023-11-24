Λογαριασμός
Πάτρα: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών για τον εκτροχιασμό του προαστιακού

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Νίκος Νικολάου.

προαστιακός

Παρέμβαση από την πλευρά της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, μετά τον εκτροχιασμό του Προαστιακού, στο κέντρο της Πάτρα.

Συγκεκριμένα, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Νίκος Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου με παραγγελία του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών ζητά να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για τέλεση ποινικών πράξεων για το περιστατικό.

Να σημειωθεί πως ο προαστιακός έχει εκτροχιαστεί τρεις φορες.

TAGS: Πάτρα εκτροχιασμός Προαστιακός
