Αγωνία για 72 επιβάτες του προαστιακού στην Πάτρα, καθώς πριν από λίγο ο συρμός έφυγε από τις ράγες και κόλλησε.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, το τρένο έφυγε από τις ράγες και στη συνέχεια κόλλησε, στην οδό Όθωνος Αμαλίας στο κέντρο της Πάτρας.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, και οι 72 επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση για το ατύχημα, «λόγω μερικού εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας 12304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας), τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 12305 και 12306 καταργούνται ολικώς. Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 12304, 12307 και 12308 καταργούνται μερικώς στο τμήμα Άγιος Ανδρέας – Πάτρα».

