Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι.
Κλειστή είναι η Σταδίου.
Επιτροπή των συνταξιούχων έγινε δεκτή από το υπουργείο Εργασίας.
Η βασική διεκδίκηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων είναι οι «ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις».
Πηγή: skai.gr
