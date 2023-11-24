Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι.

Κλειστή είναι η Σταδίου.

Επιτροπή των συνταξιούχων έγινε δεκτή από το υπουργείο Εργασίας.

Η βασική διεκδίκηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων είναι οι «ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις».

