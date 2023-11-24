Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρεία σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

σύσκεψη

Ευρεία σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύσκεψη Περιφέρεια Αττικής υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark