Ευρεία σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
