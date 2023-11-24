Ευρεία σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

