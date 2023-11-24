«Οι εκπτώσεις αποτυπώνονται με ορθό τρόπο, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται και να συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Είδαμε ποσοστό εκπτώσεων το οποίο ξεπερνάει και το 50%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μία περίοδο όπου ο πληθωρισμός ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά» είπε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των εκπτώσεων στο πλαίσιο της Black Friday.

Ο κ. Σκρέκας συνοδεύονταν από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη και συνάντησε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και καταναλωτές. Συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της αγοράς, την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα ενόψει της εορταστικής περιόδου, τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, τις επερχόμενες χειμερινές εκπτώσεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην επιτυχή πορεία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής» όπως επίσης και στην ανάγκη σεβασμού της νομοθεσίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Νομοθεσία που, όπως είπε, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και προστατεύει το καταναλωτικό κοινό.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο υπουργός δήλωσε:

«Επισκεφτήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να δούμε το μέγεθος των προσφορών.

Ελέγχουμε πώς αποτυπώνονται οι τιμές και οι προσφορές. Διαπιστώνουμε ότι όλη η αγορά έχει ανταποκριθεί στον νέο νόμο της κυβέρνησής μας. Οι εκπτώσεις αποτυπώνονται με ορθό τρόπο, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται και να συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Είδαμε ποσοστό εκπτώσεων το οποίο ξεπερνάει και το 50%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μία περίοδο όπου ο πληθωρισμός ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι μια ευκαιρία για τους καταναλωτές, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουν να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία τους ενδιαφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές».

Ο κ. Σκρέκας επισήμανε επίσης: «Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Εμείς στο αρμόδιο υπουργείο, όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε προχωρήσει σε τιμοληψία χιλιάδων προϊόντων, ώστε να συγκρίνουμε με τις τιμές που ανακοινώνονται σήμερα και να διαπιστώσουμε εάν οι προσφορές είναι πραγματικές ή όχι. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα το εμπόριο ανταποκρίνεται και τηρεί τον νόμο περί ορθής αποτύπωσης των εκπτώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

