Επεισόδια στις φυλακές Κασσαβέτειας - Άγριο ξύλο μεταξύ κρατουμένων με αφορμή ποδοσφαιρικό αγώνα

Συνολικά 10 άτομα μεταφέρθηκαν νοσοκομείο Βόλου με θλαστικά κυρίως τραύματα

φυλακές

Συναγερμός σήμανε χθες στις φυλακές Κασσαβέτειας, όταν απειλήθηκε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ κρατουμένων, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr  ομάδα ρομά ήρθε στα χέρια με Πακιστανούς, έγκλειστους στις φυλακές Κασσαβέτειας. Συνολικά 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με θλαστικά κυρίως τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς χθες το πρωί. 

Η λήξη συναγερμού στο νοσηλευτικό ίδρυμα σήμανε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΦΥΛΑΚΕΣ επεισόδια
