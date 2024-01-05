Συναγερμός σήμανε χθες στις φυλακές Κασσαβέτειας, όταν απειλήθηκε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ κρατουμένων, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr ομάδα ρομά ήρθε στα χέρια με Πακιστανούς, έγκλειστους στις φυλακές Κασσαβέτειας. Συνολικά 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με θλαστικά κυρίως τραύματα.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς χθες το πρωί.

Η λήξη συναγερμού στο νοσηλευτικό ίδρυμα σήμανε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.