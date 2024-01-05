Λογαριασμός
Ίλιον: 14χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του σε καυγά - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο δράστης κατά τη διάρκεια του καυγά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 14χρονο σε μηρό και γλουτό.

Στο Παίδων 14χρονος

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Μετά το σοκαριστικό περιστατικό άγριου bullying που δέχτηκε 13χρονος στην Αγία Παρασκευή από ανήλικους δράστες, ένα νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας κατεγράφη εχτές στην Αττική.

Συγκεκριμένα στο Ίλιον, 14χρονος μαχαιρώθηκε από ανήλικο μετά από καυγά που είχαν.

Ο δράστης κατά τη διάρκεια του καυγά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 14χρονο σε μηρό και γλουτό. Το θύμα μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Παίδων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τη 1:00  τα ξημερώματα στην πλατεία στο Ίλιον.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: μαχαιριές 14χρονος Ίλιον παραβατικότητα
