Εκρηκτικός μηχανισμός στο μαγαζί του διαιτητή Γκάμαρη - Κινδύνεψε η οικογένειά του

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από το μαγαζί που έχει ο Ανδρέας Γκάμαρης με τον αδελφό του. Στο ίδιο κτίριο είναι και το σπίτι του

Γκαμάρης

Άλλο ένα περιστατικό που αμαυρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, περίπου στις 02:00, άγνωστοι τοποθέτησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το μαγαζί του Ανδρέα Γκάμαρη, το οποίο έχει μαζί με τον αδελφό του.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά η οποία επεκτάθηκε στο κτίριο στο οποίο βρίσκεται και η οικεία του. Μάλιστα, από τη φωτιά εγκλωβίστηκε η οικογένειά του με αποτέλεσμα να ανέβουν τα μέλη της στην ταράτσα του κτιρίου για να είναι ασφαλή μέχρι και την στιγμή που έφτασε στον χώρο η πυροσβεστική.

Οι κάμερες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες έπιασαν τους δράστες να τοποθετούν τον μηχανισμό. Τα πλάνα αυτά έχουν δοθεί στην αστυνομία.

