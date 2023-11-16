Άλλο ένα περιστατικό που αμαυρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, περίπου στις 02:00, άγνωστοι τοποθέτησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το μαγαζί του Ανδρέα Γκάμαρη, το οποίο έχει μαζί με τον αδελφό του.



Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά η οποία επεκτάθηκε στο κτίριο στο οποίο βρίσκεται και η οικεία του. Μάλιστα, από τη φωτιά εγκλωβίστηκε η οικογένειά του με αποτέλεσμα να ανέβουν τα μέλη της στην ταράτσα του κτιρίου για να είναι ασφαλή μέχρι και την στιγμή που έφτασε στον χώρο η πυροσβεστική.

Οι κάμερες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες έπιασαν τους δράστες να τοποθετούν τον μηχανισμό. Τα πλάνα αυτά έχουν δοθεί στην αστυνομία.

