Δύο απάτες στην Πάτρα με πρόσχημα το market-pass- Έκαναν «φτερά» 15.000 ευρώ

Δυο νέες περιπτώσεις απάτης έγιναν στην Πάτρα, με πρόσχημα το Market Pass και επιστροφή χρημάτων από τη ΔΕΗ

Πάτρα: Δύο απάτες με πρόσχημα στο market-pass και λεία 15.000 ευρώ

Θύματα απάτης έπεσαν τις τελευταίες ώρες δύο πολίτες στην Πάτρα που είδαν τις οικονομίες τους να εξανεμίζονται σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», στη μια περίπτωση με πρόσχημα το market pass, οι δράστες κατάφεραν και απέσπασαν από τον τραπεζικό λογαριασμό 6.900 ευρώ και στη δεύτερη με «δόλωμα» την επιστροφή χρημάτων από τη ΔΕΗ αφαίρεσαν 9.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις, κατά πληροφορίες, οι δράστες ζήτησαν από τους ανυποψίαστους πολίτες, μία εκ των οποίων 46χρονη, να πάνε σε ΑΤΜ για επιβεβαίωση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

