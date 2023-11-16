Θύματα απάτης έπεσαν τις τελευταίες ώρες δύο πολίτες στην Πάτρα που είδαν τις οικονομίες τους να εξανεμίζονται σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», στη μια περίπτωση με πρόσχημα το market pass, οι δράστες κατάφεραν και απέσπασαν από τον τραπεζικό λογαριασμό 6.900 ευρώ και στη δεύτερη με «δόλωμα» την επιστροφή χρημάτων από τη ΔΕΗ αφαίρεσαν 9.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις, κατά πληροφορίες, οι δράστες ζήτησαν από τους ανυποψίαστους πολίτες, μία εκ των οποίων 46χρονη, να πάνε σε ΑΤΜ για επιβεβαίωση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

