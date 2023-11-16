Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένας καταζητούμενος 57χρονος παιδόφιλος - με καταδικαστικές αποφάσεις για αποπλάνηση ανηλίκων και ασέλγειες σε ανήλικους που δεν έχουν κλείσει τα 12 έτη – συνελήφθη στη Νέα Μάκρη, μετά από εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 57χρονος ασελγούσε σε βάρος παιδιών με τους γονείς των οποίων είχε φιλικές σχέσεις.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος καταζητούνταν από το 2021.

Τις τελευταίες βδομαδες υπήρχαν πληροφορίες πως κρύβεται στην περιοχή των Μεσογείων.

Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν τελικά στη Νέα Μάκρη.

Πηγή: skai.gr

