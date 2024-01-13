Στα χέρια της αστυνομίας οι δύο δράστες της ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Αλισσό. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Αλβανό που διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και κατά δήλωση του παθόντα οι δύο δράστες άρπαξαν 4.800 ευρώ. Πολύ σύντομα μετά το συμβάν, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τους δύο δράστες, του οποίους και παρακολουθούσε στενά.

Όταν οι δύο δράστες, επέστρεψαν το αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει για να κάνουν τη ληστεία, μπήκαν σε ένα ταξί.

Οι αστυνομικοί λεπτά αργότερα, ακινητοποίησαν το ταξί και συνέλαβε τους δύο δράστες.

