Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Νοίκιασαν αυτοκίνητο για να ληστέψουν βενζινάδικο - Όταν το επέστρεψαν τους συνέλαβαν

Με την απειλή μαχαιριού είχαν αρπάξει από το πρατήριο υγρών καυσίμων 4.800 ευρώ 

Πάτρα, ληστεία

Στα χέρια της αστυνομίας οι δύο δράστες της ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Αλισσό.  Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Αλβανό που διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και κατά δήλωση του παθόντα οι δύο δράστες άρπαξαν 4.800 ευρώ. Πολύ σύντομα μετά το συμβάν, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τους δύο δράστες, του οποίους και παρακολουθούσε στενά. 

Όταν οι δύο δράστες, επέστρεψαν το αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει για να κάνουν τη ληστεία, μπήκαν σε ένα ταξί.

Οι αστυνομικοί λεπτά αργότερα, ακινητοποίησαν το ταξί και συνέλαβε τους δύο δράστες. 

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία Πάτρα βενζινάδικο σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark