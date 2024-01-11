Πάτρα: Ξανά «στα χέρια» των αρχών ο επαγγελματίας... διαρρήκτης των πρακτορείων ΟΠΑΠ

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών "έπεσε" ξανά την Πέμπτη, ο... επαγγελματίας διαρρήκτης, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προβεί σε μπαράζ "χτυπημάτων" στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Υπολογίζεται ότι εμπλέκεται σε περίπου 10 περιπτώσεις, ενώ πληροφορίες θέλουν για κάποιες από αυτές να έχει ομολογήσει την εμπλοκή του, με την έρευνα για τη δράση του να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, από τις τοπικές Διωκτικές Αρχές.

Μάλιστα πρόκειται για το δράστη της προ ημερών αρπαγής τσάντας από λαϊκή αγορά της Πάτρας.

Τότε υπενθυμίζουμε ακινητοποιήθηκε από τον Διευθυντή Σύνταξης του tempo24 Νίκο Σύφαντο και εν συνεχεία συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

Η δίκη μάλιστα για το συγκεκριμένο συμβάν διεξάγεται την Παρασκευή το μεσημέρι, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναβληθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο δράστης σπάει προθήκες καταστημάτων και αρπάζει ποσά τα οποία βρίσκει στις ταμειακές μηχανές γεγονός που έχει προκαλέσει συναγερμό στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπιστεί και να σταματήσει τις επιθέσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχθές αστυνομικοί τον καταδίωξαν αλλά κατάφερε να διαφύγει.

Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το tempo24 o σεσημασμένος όπως όλα δείχνουν διαρρήκτης, σπάει την προθήκη καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Ιωνίας εκσφενδονίζοντας πέτρα, στη συνέχεια περνάει μέσα από την τζαμαρία, κατευθύνεται στο ταμείο αρπάζει χρήματα και εξαφανίζεται.

Σε βάτος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

