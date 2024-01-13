Παραμυθένιο σκηνικό δημιούργησαν τα πρώτα χιόνια του χειμώνα στην Πάρνηθα, με τον φακό του Γιάννη Λιάκου από το πρακτορείο INTIME να καταφέρνει να "συλλάβει" κάτι από την ομορφιά και την απεραντοσύνη του τοπίου.

Τα πρώτα χιόνια βέβαια προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους, που έσπευσαν για λίγο χιονοπόλεμο.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι λόγω της κακοκαιρίας έκλεισαν τμήματα του οδικού δικτύου της Πάρνηθας, αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

