Τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση του Leader ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή, εξέτασαν σε σύσκεψη που είχαν, στο Επιμελητήριο της Καρδίτσας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, που διαχειρίζονται το Leader.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υφυπουργός Λευτέρης Σταμενίτης, ο ΓΓ Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Κώστας Μπαγινέτας, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νεκτάριος Βιδάκης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι στη Θεσσαλία έχουν μέχρι στιγμής διατεθεί 150.000.000 ευρώ για προκαταβολές αποζημιώσεων σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή ενώ συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 500.000.000 ευρώ.

Η πρόβλεψη των συνολικών χρημάτων που θα διατεθούν για την ανασυγκρότηση της περιοχής θα ξεπεράσει τα 3,5 δις. Ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε, ακόμη, ότι έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης όλοι οι επιλαχόντες μια αύξηση του σχετικού προγράμματος 20.000.000 ευρώ.

Οι επικεφαλής των αναπτυξιακών πρότειναν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση της αγροτική οδοποιίας που έχει πληγεί.

Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε κανονικά το πρόγραμμα επισκέψεων του υφυπουργών σε περιοχές που επλήγησαν.

Σταμενίτης: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας

Παράλληλο πρόγραμμα ακολουθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης στο πλαίσιο της παρουσίας της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ στη Θεσσαλία, υπό τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Την Πέμπτη οι Υφυπουργοί, Διονύσης Σταμενίτης και Σταύρος Κελέτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των παραγωγών ζαχαρότευτλων, με τους οποίους έγινε μια εκτενής συζήτηση για τα δομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια, αλλά και για τις προοπτικές της.

Την Παρασκευή, ο Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, επισκέφθηκαν το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του χρονοδιαγράμματος των αποζημιώσεων λόγω των καταστροφών της κακοκαιρίας DANIEL, με τους παριστάμενους να ιεραρχούν τις επόμενες ενέργειες. Τονίστηκε με σαφήνεια, ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες του Οργανισμού προς τους παραγωγούς, που σχετίζονται με τις ζημιές του έτους 2023, πέραν του DANIEL. Ενώ, έγινε αναφορά και στον σχεδιασμό του Υπουργείου για την μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και έχει στόχο την προσαρμογή του ασφαλιστικού κανονισμού στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η Κλιματική Κρίση αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού. Με το πέρας της σύσκεψης ο Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, δήλωσε: «Βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλία, υπό τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου του ΥΠΑΑΤ με κεντρική στόχευση τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, συνεχίζοντας την προσπάθεια και τηρώντας τις δεσμεύσεις μας».

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρη Παπαγιαννίδη και Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, και τον Βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Καπετάνο επισκέφθηκαν τον Δήμο Αγιάς. Εκεί συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο, Αντώνη Γκουντάρα και στη συνέχεια, στο κτίριο του Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών κάστανου, μήλου, κερασιού και ακτινιδίου. Στην πολύωρη σύσκεψη συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες είτε αυτά αποτελούν προϊόντα της επέλασης του DANIEL είτε σχετίζονται με θέματα κόστους παραγωγής. Ο Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, στάθηκε στην ταχύτητα με την οποία ενήργησε η κυβέρνηση απέναντι σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνέπια σε όσα έχει δεσμευθεί στους παραγωγούς, συνεχίζει την εφαρμογή των πολιτικών για την ολική επαναφορά του κάμπου της Θεσσαλίας και το πέρασμα του στην επόμενη ημέρα.

Τέλος, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε τα Φάρσαλα, όπου είχε συνάντηση με το Δ.Σ. και μέλη της Οργάνωσης Βαμβακοπαραγωγών «COTTON FARSALA» ενώ αργότερα μαζί με τον συνάδελφο του Υφυπουργό, Σταύρο Κελέτση, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντνίνο Μπαγινέτα βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ». Στις συναντήσεις παρόντες ήταν και οι Βουλευτές Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Δήλωση για τη συνάντηση με Διεπαγγελματική Βάμβακος:

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Διεπαγγελματική Βάμβακος ο ΥφΑΑΤ, Διονύσης Σταμενίτης τόνισε: «Το βαμβάκι, ο «Λευκός Χρυσός» της χώρας είναι μια εμβληματική καλλιέργεια που οφείλουμε όλοι να την στηρίξουμε. Να μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας καλλιεργούνται περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα βαμβάκι, απασχολώντας χιλιάδες οικογένειες στην επικράτεια, που υπολογίζονται στις 45.000 ενώ προσφέρει εργασία σε 10.000 άτομα. Σήμερα συζητάμε τα προβλήματα και βλέπουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που είναι σημαντικό να γίνουν, προς αυτήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία και με τη Διεπαγγελματική, για την οποία πρέπει να πούμε ότι αν δεν είναι η καλύτερη, είναι μια από τις καλύτερες Διεπαγγελματικές της χώρας.

Η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή είναι να δράσουμε άμεσα και να εργαστούμε για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία DANIEL».

Κελέτσης: Προτεραιότητα στην ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης συμμετείχε στην κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη, στο Δημαρχείο Καρδίτσας ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, συναντήθηκε με παραγωγούς ζαχαρότευτλων αλλά και κτηνοτρόφους από τη Φαλάνη, τη Γιάννουλη και την Τερψιθέα.

Την Παρασκευή, συμμετείχε στο κλιμάκιο του ΥπΑΑΤ που συναντήθηκε με μελισσοκόμους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους αλλά και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων, στην Καρδίτσα. Στη συνέχεια, ο κ. Κελέτσης επικεφαλής κλιμακίου του ΥπΑΑΤ επισκέφθηκαν την Οργάνωση Παραγωγών Cotton Farsala, τον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΝΙΠΕΑ στα Φάρσαλα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΤΟ και τέλος συμμετείχαν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, στο δημαρχείο Ελασσόνας.

Το Σάββατο, συμμετείχε στη σύσκεψη που έγινε στο Επιμελητήριο στην Καρδίτσα, και στη συνέχεια συναντήθηκε με αλιείς στο Δημαρχείο Καρδίτσας και επισκέφθηκε τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία που έχει για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας η οποία καλύπτει το 18% της εθνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. "Είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών μας. Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας αποτελεί για την Κυβέρνησή μας εθνικό στόχο και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να τον πετύχουμε", τόνισε ο κ. Κελέτσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.