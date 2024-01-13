Στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης «ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα» ξεναγήθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πεθερά του Ήβη Γόντικα και την κόρη του Δάφνη.



Τον πρωθυπουργό, που συνοδευόταν από την πεθερά και την κόρη του, ξενάγησε στην έκθεση ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης καθηγητής αρχαιολογίας Νίκος Σταμπολίδης.

Η έκθεση περιλαμβάνει 164 εμβληματικά έργα, τα μισά από τα οποία βγήκαν για πρώτη φορά από τα μουσεία τους, σε ένα μοναδικό «διάλογο» μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει έργα ποικίλα, αγάλματα, ανάγλυφα και αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα και εικόνες και πίνακες ζωγραφικής, ενώνοντας για πρώτη φορά την Αρχαιότητα με το Βυζάντιο, με την Αναγέννηση και τη Νεότερη Τέχνη και θα είναι ανοικτή έως τον Απρίλιο.

«Πώς προσωποποιούνται ο Έρωτας, ο Πόθος, ο Ίμερος, ο Ύπνος, το Όνειρο και ο Θάνατος; Κι ακόμα η Ζήλεια, ο Φθόνος, η Διαβολή, η Συκοφαντία, τα ανθρώπινα πάθη και τα συναισθήματα; Τα ουράνια σώματα, οι ήπειροι, τα νησιά, τα βουνά και τα ποτάμια; Κι οι θεσμοί, οι πόλεις, το δίκαιο και το άδικο, η Δίκη και η Αδικία; Προσωποποιημένες έννοιες και νοήματα με ανθρώπινη ή ζωική μορφή και ιστορίες αλληγορικές, όλα αυτά, μαζί με άλλα, θα είναι επισκέψιμα και ορατά στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης «ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα»», αναφέρει το Μουσείο της Ακρόπολης στην ιστοσελίδα του.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο κ. Σταμπολίδης και οι συνεργάτες του στο Μουσείο Ακρόπολης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου.



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Αυστρία

Wien, Kunsthistorisches Museum

Βατικανό

Città del Vaticano, Musei Vaticani – Museo Gregoriano Etrusco

Città del Vaticano, Musei Vaticani – Museo Chiaramonti

Città del Vaticano, Musei Vaticani – Galleria Candelabra

Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΕΦΑ Δωδεκανήσου: Μόνιμη Αρχαιολογική Έκθεση στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

ΕΦΑ Ηλείας: Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδος

ΕΦΑ Καβάλας: Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων

ΕΦΑ Κορινθίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας

ΕΦΑ Πόλης Αθηνών: Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Μουσείο Κεραμεικού

ΕΦΑ Πιερίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους: Μονή Βατοπαιδίου, Μονή Ιβήρων

Μουσείο Ακρόπολης

Μουσείο Μπενάκη

Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank

Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ/ Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου

Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, Ναύπλιο

Ιδιωτικές Συλλογές, Αθήνα

Ηνωμένο Βασίλειο

London, British Museum

Ισπανία

Madrid, Museo Nacional del Prado

Ιταλία

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Bari, Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari

Firenze, Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Firenze, Museo degli Uffizi

Lipari, Museo Luigi Bernabò Brea

Milano, Museo Poldi Pezzoli

Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Palermo, Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas"

Provincia di Caserta, Museo Provinciale Campano

Roma, Collezione Privata

Roma, Galleria Borghese

Roma, Galleria Colonna

Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica - Galleria Corsini

Roma, Musei Capitolini

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Roma, Parco archeologico di Ostia antica

Ruvo, Museo Nazionale Jatta

Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Taranto, Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Trieste, Museo d' Antiquita J.J. Winckelman

Venice, Gallerie dell' Accademia

Verona, Musei Civici di Veron

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.