Κακοκαιρία στην Πάτρα: Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Ρίο

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή οδό του Ρίου προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Αχαΐα.

Ειδικότερα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και των ισχυρών ανέμων, προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μην εγκλωβιστούν οχήματα.

Επίσης, εξ αιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού διεξάγεται με δυσχέρεια και με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων η κυκλοφορία οχημάτων στην δημοτική οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας, του Δήμου Αιγιαλείας, με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

