Πάτρα: Μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο στις σκάλες του σχολείου του

Από θαύμα σώθηκε μαθητής λυκείου στην Πάτρα, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία καθώς ακούμπησε γυμνό καλώδιο ρεύματος το οποίο εξείχε από εντοιχισμένο «κουτί» στις σκάλες του σχολικού συγκροτήματος που φοιτά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη», ο 17χρονος κατέβαινε την ώρα διαλείμματος μαζί με άλλους συμμαθητές του στο προαύλιο.

Το κουτί βρισκόταν στο πλάι της κλίμακας σε ύψος περίπου 1,8 μέτρου, ωστόσο εξείχε ένα καλώδιο.

Το χέρι του μαθητή το ακούμπησε και με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Για καλή του τύχη η επαφή με το καλώδιο ήταν αστραπιαία και σε σημείο που απέφυγε ηλεκτροπληξία σε σοβαρό βαθμό.

Ένιωσε το ρεύμα να τον διαπερνά, και να καίγεται το σώμα του. Οι συμμαθητές του τρόμαξαν, ειδοποιήθηκε άμεσα η Διεύθυνση του Σχολείου και οι γονείς του και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Ρίου το οποίο εφημέρευε.

Οι γιατροί του έκαναν όλες τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν έχει υπάρξει βλάβη σε κάποιο όργανο, ευτυχώς όμως όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Μέχρι χθες το απόγευμα το παιδί παρέμενε στο Νοσοκομείο.

Αναπάντητα τα ερωτηματικά για το πως το καλώδιο βγήκε… εκτός, πότε συνέβη αυτό και πώς κανείς δεν το είχε παρατηρήσει. Σχετική έρευνα κάνει ήδη το σχολείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.