Ημέρα πληρωμής επιδομάτων αύριο, Παρασκευή (29/3).
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε σχετική ανακοίνωσή του την Παρασκευή θα καταβληθούν τα επιδόματα συνολικού ύψους 282.240.214 ευρώ σε 1.196.448 ωφελούμενους.
Συγκεκριμένα:
- Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 512.214 – 97.111.315
- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 241.446 – 29.392.016
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 189.493 – 41.731.012
- Αναπηρικά: δικαιούχοι 184.073 – 84.423.354
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 656 – 197.573
- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.603 – 197.253
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.892-5.608.669
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.422 – 8.458.517
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 11.946 – 3.000.598
- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 128 – 101.241
- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.628 – 10.687.000
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 8 - 4800
- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 5.535 – 512.768
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11 – 11.000
- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 19 – 6.520
- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 148 – 15.667
- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 584 – 282.075
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 642 – 498.836
Πηγή: skai.gr
