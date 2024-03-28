Ημέρα πληρωμής επιδομάτων αύριο, Παρασκευή (29/3).

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε σχετική ανακοίνωσή του την Παρασκευή θα καταβληθούν τα επιδόματα συνολικού ύψους 282.240.214 ευρώ σε 1.196.448 ωφελούμενους.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 512.214 – 97.111.315

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 241.446 – 29.392.016

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 189.493 – 41.731.012

Αναπηρικά: δικαιούχοι 184.073 – 84.423.354

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 656 – 197.573

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.603 – 197.253

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.892-5.608.669

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.422 – 8.458.517

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 11.946 – 3.000.598

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 128 – 101.241

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.628 – 10.687.000

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 8 - 4800

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 5.535 – 512.768

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11 – 11.000

Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 19 – 6.520

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 148 – 15.667

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 584 – 282.075

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 642 – 498.836

Πηγή: skai.gr

