Επιτήδειοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν γονείς στο Αγρίνιο υποδυόμενοι τα παιδιά τους «που χτύπησαν»

Ανάστατοι είναι κάτοικοι στο Αγρίνιο καθώς χθες δέχθηκαν τηλεφωνήματα από αγνώστους, με αποκρύψεις, οι οποίοι είχαν σκοπό να τους εξαπατήσουν.

Χθες καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και ήδη αρκετά έχουν καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές. Επιθυμώντας να προφυλάξουν τυχόν ανυποψίαστους συμπολίτες ορισμένοι εξ αυτών ενημέρωσαν και το agriniopress.

Σύμφωνα με καταγγέλλουσα, οι άγνωστοι επίδοξοι απατεώνες κάλεσαν τον σύζυγό της με απόκρυψη. Στο πρώτο τηλεφώνημα η φωνή στην άλλη μεριά της γραμμής υποδύθηκε τον ανήλικο γιό τους, «κλαίγοντας» και υποστηρίζοντας ότι έχει χτυπήσει.

Μετά από λίγο, στο δεύτερο τηλεφώνημα, έτερη φωνή με σπαστά ελληνικά υποδύθηκε τον… γιατρό. Υποστήριξε ότι το παιδί θα πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.

Με αυτή τη μεθοδολογία οι επιτήδειοι ζητούν αριθμούς λογαριασμών και κατορθώνουν να αποσπούν χρηματικά ποσά. Μόνο που εν προκειμένω ο… «ιατρός» δήλωσε στον Αγρινιώτη πατέρα ότι ο ανήλικος γιος του ετοιμαζόταν να χειρουργηθεί στο… ΚΑΤ της Αττικής.

Παρ' ότι γκαφατζήδες, στην περίπτωση αυτή, συνιστάται μεγάλη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα και ιδίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

