Σκιάθος: Στην εντατική 52χρονος εργάτης που έπαθε ηλεκτροπληξία - Του ακρωτηρίασαν το χέρι

Ο σοβαρός τραυματισμός του εργαζομένου που ήταν και επικεφαλής του συνεργείου έγινε στην προσπάθειά του να κόψει καλώδιο με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία βαριάς μορφής

Ηλεκτροπληξία 52χρονου στη Σκιάθο

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Γ. Γεννηματά νοσηλεύεται ο εργάτης συνεργείου εργολαβίας της ΔΕΔΔΗΕ που χθες το πρωί υπέστη βαριά ηλεκτροπληξία και βαριάς μορφής εγκαύματα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επέμβαση ακρωτηριασμού του δεξιού χεριού του 52χρονου από τα Φάρσαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σοβαρός τραυματισμός του εργαζομένου που ηταν και επικεφαλής του συνεργείου έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και στην προσπάθειά του να κόψει καλώδιο φέρεται να έπαθε ηλεκτροπληξία βαριάς μορφής.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού κ. Ελευθερίου, Διευθυντή του Κέντρου Υγείας και του προσωπικού κράτησαν στην ζωή τον εργαζόμενο, κρίθηκε όμως αναγκαία λόγω της κρίσιμης κατάστασης να μεταφερθεί σε ιατρικό κέντρο στην Αθήνα κάτι που πραγματοποιήθηκε με αεροδιακομιδή που στήθηκε από το Αεροδρόμιο Αλ. Παπαδιαμάντης και πραγματοποιήθηκε στις 12:10 χθες Κυριακή προς το Γ. Γεννηματάς. Η κατάσταση του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη

