Κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνση παράνομων μεταφοράς αλλοδαπών, και πλαστογραφία.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίσθηκαν περισσότερα από 1.100 διαβατήρια και άδειες παραμονής, 15.270 ευρώ και οκτώ σημειωματάρια με στοιχεία ατόμων και χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, εντόπισαν σε αγροτική οικία, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, τους δύο φερόμενους ως διακινητές, καθώς και 17 αλλοδαπούς, οι 15 εκ των οποίων στερούνταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προωθούσαν τους αλλοδαπούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι συνολικού αντιτίμου 6.500 ευρώ ανά άτομο. Αρχικώς, φέρονται να αποσπούσαν από τους αλλοδαπούς για την είσοδο τους στη Ελλάδα και τη μεταφορά τους στο εσωτερικό, το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, ενώ για τη στέγαση, τη σίτιση, την μεταφορά τους στο αεροδρόμιο, τη χορήγηση εισιτηρίων και κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων, απαιτούσαν επιπλέον 4.000 ευρώ από τον καθένα.

Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και αναζητούσαν οδηγούς και οχήματα για τη μεταφορά των αλλοδαπών στη χώρα, ενώ φρόντιζαν για τη διαμονή τους σε καταλύματα όπως και για την πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων, που θα επέτρεπαν στους αλλοδαπούς να μεταβούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αλλοδαποί μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, παραλαμβάνονταν από οδηγούς της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια οδηγούνταν σε προσωρινά καταλύματα στην Αττική και στην Αχαΐα, μέχρι την οριστική τους μετάβαση σε ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, αφαιρούσαν από τους αλλοδαπούς τα διαβατήρια τους και εξέδιδαν πλαστές άδειες παραμονής και διαμονής ευρωπαϊκών χωρών ή τους χορηγούσαν γνήσιες, που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα. Στην περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν διέθεταν διαβατήριο, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τους χορηγούσαν διαβατήρια άλλων ατόμων και εθνικοτήτων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αγροτική οικία -όπου εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες- οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν και κατάσχεσαν τα εξής:

• 637 Διαβατήρια διαφόρων Αρχών

• 431 Άδειες Παραμονής χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 7 Δελτία Ταυτότητας Ελληνικών Αρχών

• 4 Δελτία Ταυτότητας Γαλλικών Αρχών

• 120 προσωρινές άδειες Διαμονής

• 1 σφραγίδα αρχών Ινδίας

• 15.270 ευρώ

• 1.580 δηνάρια

• 4 αυτοκίνητα

• 8 τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις με αναγραφόμενα στοιχεία ατόμων

και αντίστοιχα χρηματικά ποσά, και

• Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

