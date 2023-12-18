Το τσουχτερό κρύο δεν πτόησε τους δεκάδες Άγιους Βασίληδες, οι οποίοι... προσθαλασσώθηκαν στον Θερμαϊκό, μαγνήτισαν τα βλέμματα και μοίρασαν χαμόγελα σε όσους περπατούσαν κατά μήκος της Νέας και της Παλιάς Παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για περίπου 40 κωπηλάτες του τμήματος παράκτιας κωπηλασίας ενηλίκων του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης, οι οποίοι το πρωί της Κυριακής φόρεσαν τα χαρακτηριστικά κόκκινα σκουφιά και ρίχτηκαν στο νερό για να μεταφέρουν το μήνυμα των Χριστουγέννων.

«Έχει γίνει για μας έθιμο, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, να κωπηλατούμε στον Θερμαϊκό ντυμένοι αγιοβασιλιάτικα, για να ξεσηκώσουμε τους περαστικούς, να μεταφέρουμε χαρά, να προσφέρουμε μια όμορφη εικόνα, αλλά και να στηρίξουμε έναν φιλανθρωπικό σύλλογο ή ένα εθελοντικό σωματείο», σημειώνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής κλασικής και παράκτιας κωπηλασίας, πρωταθλητής Ευρώπης, υπεύθυνος του τμήματος παράκτιας κωπηλασίας ενηλίκων / Coastal Rowing Club Thessaloniki, Νίκος Γκουντούλας.

Το Santa Rowing, όπως ονομάζεται η ιδιαίτερη αυτή χριστουγεννιάτικη γιορτή, πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά και φέτος στήριξε το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.

Η παράκτια κωπηλασία

Το τμήμα παράκτιας κωπηλασίας του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης είναι το πρώτο, πλήρως οργανωμένο κωπηλατικό τμήμα ενηλίκων στην Ελλάδα, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την παράκτια κωπηλασία (coastal rowing). Ιδρύθηκε σε συνεργασία με τον αθλητή και επί σειρά ετών παγκόσμιο πρωταθλητή Νίκο Γκουντούλα.

Η παράκτια κωπηλασία αποτελεί την extreme εκδοχή της ολυμπιακής κωπηλασίας. Εδώ οι αθλητές δεν κωπηλατούν σε ήρεμα νερά (flat water), σε λίμνες και ποτάμια, αλλά στην ανοιχτή θάλασσα (rough water) έχοντας να αντιμετωπίσουν, πέραν των αντιπάλων τους, όλες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν!

Ο κωπηλάτης της παράκτιας κωπηλασίας δεν αρκεί να έχει καλή τεχνική και φυσική κατάσταση, αλλά θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλό προσανατολισμό, να ξέρει να κωπηλατεί σε όλους τους καιρούς και να γνωρίζει βασικές αρχές ασφάλειας στη θάλασσα. Ένα σπορ ευγενές και απαιτητικό που γυμνάζει αρμονικά όλο το σώμα και απευθύνεται σε όλους, άνδρες και γυναίκες, που αγαπούν τη θάλασσα.

