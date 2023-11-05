Στη σύλληψη ενός 31χρονου από τη Βουλγαρία προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 67χρονης γυναίκας στην Κατερίνη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος άνδρας μαζί με συνεργούς του, είχαν ενωθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος από την εξαπάτηση πολιτών. Το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου 2023, συνεργοί του τηλεφώνησαν σε γυναίκα στην Πιερία και με πρόσχημα ότι ο γιος της νοσηλεύεται εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού και δήθεν χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση, της ζήτησαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Η παθούσα πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, παρέλαβε ο συλληφθείς αλλοδαπός.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

