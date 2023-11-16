Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν Ιφιγένεια,  Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα.

Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 17:12

Σελήνη 12.1 ημερών

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 6 λεπτά

