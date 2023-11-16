Θάνατος 17χρονου: Νύχτα επεισοδίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Επεισόδια σημειώθηκαν για ακόμα μια νύχτα με ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονται για τον θάνατο 17χρονου μετά από πυροβολισμό αστυνομικού το περασμένο Σάββατο στη Βοιωτία.

Άνοιξε η λεωφόρος ΝΑΤΟ που είχε μείνει κλειστή για αρκετές ώρες όταν ξέσπασαν επεισόδια από άτομα που άναψαν φωτιές και πέταξαν αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις.

Εγιναν πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ένταση υπήρξε νωρίς χθες βράδυ μεταξύ Ρομά και αστυνομικών στο Μενίδι αλλά και στο Νομισματοκοπείο όπου μάλιστα για λίγη ώρα είχε κλείσει η Μεσογείων

Στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον κόμβο Χαλκηδόνας πραγματοποίησαν, γύρω στις 9 το βράδυ, νεαρά άτομα στήνοντας οδοφράγματα με λάστιχα τα οποία και έκαψαν.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη επικράτησε ένταση μετά την ολοκλήρωση πορείας ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες και πυρσούς εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, κοντά στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου ενώ η αστυνομία απάντησε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Εγιναν 10 προσαγωγές εκ των οποίων η μια μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο 20χρονος συλληφθείς (ημεδαπός) οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

