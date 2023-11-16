Εξαφανίστηκαν χθες τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 13, 9 και 7 ετών που τα οποία φιλοξενούνταν στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στη Ρόδο, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση.

Την καταγγελία εξαφάνισης των παιδιών κατήγγειλε κοινωνική λειτουργός της δομής.

Τα παιδιά φοιτούν σε δημοτικό σχολείο της πόλεως Ρόδου, είναι αδέλφια Ρομά ενώ η μητέρα τους είναι καταζητούμενη με ένταλμα σύλληψης και αφίχθη πρόσφατα στο νησί.

Με την μητέρα τους είχαν εξάλλου καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεφώνου του Παραρτήματος και πλέον αναζητείται για να διαπιστωθεί αν είναι εκείνη που τα πήρε.

Η εξαφάνισή τους έγινε αντιληπτή την 14.25 ώρα της 13ης Νοεμβρίου 2023, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι πήραν μαζί τους προσωπικά τους αντικείμενα.

Ενημερώθηκαν χθες το πρωί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και οι αστυνομικοί του ΑΤ Αερολιμένα Ρόδου, ενώ έρευνες διενεργούνται από το σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού.

