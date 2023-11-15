Απάτη σε βάρος του δημοσίου για να εισπράττουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων που επιστρέφεται στους αλιείς, χωρίς να αγοράζουν καύσιμα, επινόησαν ιδιοκτήτες σκαφών στον Σταυρό και στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων και με βασικούς κατηγορούμενους έναν τελωνειακό και έναν λιμενικό.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας που συνέλαβαν 17 άτομα, τα οποία σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν τα όσα ισχύουν με το πετρέλαιο των αλιέων καθώς επιστρέφεται στους δικαιούχους το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, φέρονται ότι επί τουλάχιστον δύο χρόνια παρουσίαζαν πως δήθεν γέμιζαν τα αλιευτικά σκάφη τους με καύσιμα και εισέπρατταν τα χρήματα.

Δικαιολογούσαν την αγορά των καυσίμων με τιμολόγια που έπαιρναν από επτά πρατηριούχους καυσίμων και ήταν εικονικά. Βασικός κατηγορούμενος είναι τελωνειακός υπάλληλος ο οποίος εμφανίζεται να υπογράφει ότι ήταν παρών στην τροφοδοσία των σκαφών, όπως απαιτεί το νομικό πλαίσιο, και βεβαίωνε τις ποσότητες που δήθεν διοχετεύονταν στα ρεζερβουάρ των αλιευτικών σκαφών. Μάλιστα, στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία από τις συνομιλίες που μπλόκαρε ο κοριός των αδιάφθορων ανέφεραν ότι ο τελωνειακός εισέπραττε ποσά μέχρι 1.000 ευρώ για τις βεβαιώσεις που έδινε. Από την άλλη ο λιμενικός φέρεται να εισέπραττε πολύ μικρότερα ποσά, μέχρι 100 ευρώ, για να θεωρεί το τιμολόγιο γέφυρας, που αφορά τα καύσιμα των αλιέων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις περιπτώσεις στις οποίες άλλοι τελωνειακοί ήταν πράγματι παρόντες στη διαδικασία της τροφοδοσίας καυσίμων και έκαναν τη δουλειά τους, οι κατηγορούμενοι αφού γέμιζαν τα ρεζερβουάρ των αλιευτικών στη συνέχεια τα άδειαζαν, εφόσον διασφάλιζαν ότι ο τελωνειακός είχε αποχωρήσει, και χρησιμοποιούσαν τα καύσιμα για άλλους σκοπούς. Πηγές της Voria.gr έλεγαν πως από τους επτά συλληφθέντες ιδιοκτήτες σκαφών μόνον ένας εξ αυτών πήγαινε επαγγελματικά για ψάρεμα.

Η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά την έρευνα που ξεκίνησε από το 2021 και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα εικονικά τιμολόγια που βρέθηκαν ξεπερνούν σε αξία τις 200.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσά που κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν οι ιδιοκτήτες σκαφών που εμφανίζονταν σαν αλιείς και εισέπρατταν τεράστια ποσά από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν από τις διωκτικές αρχές είναι συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του δημοσίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, μη απόδοση ΦΠΑ, παράνομη επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

