Ερήμην καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για κλοπή και φθορά μεγάλης αξίας 41χρονος αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος, παράλληλα, καταζητείται από την Ιντερπόλ για εμπορία ανθρώπων.

Έρευνες των γερμανικών αρχών, χώρα η οποία εξέδωσε και το ένταλμα σύλληψής του, εξέτασαν κρυπτογραφημένα μηνύματα τα οποία κατέδειξαν πως ο δράστης ήταν μέλος κυκλώματος όπου ξεπλένονταν «τζίρος» εκατομμυρίων ευρώ από εμπόριο ανθρώπων.

Το 2022, ο δράστης επισκέφθηκε τον Βόλο, όπου νοίκιασε αυτοκίνητο από τοπική επιχείρηση, δηλώνοντας πως δήθεν το χρειάζεται για τετραήμερες διακοπές στη Σκιάθο, ενώ υπέγραψε το συμβόλαιο μίσθωσης με τούρκικο όνομα, ως κάτοικος Γερμανίας.

Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, το όχημα δεν επιστράφηκε ποτέ στην επιχείρηση και βρέθηκε αργότερα τρακαρισμένο και κατεστραμμένο στην Ξάνθη, ενώ από έρευνες των αρχών βρέθηκαν ίχνη DNA που καταδείκνυαν πως το ΙΧ είχε χρησιμοποιηθεί για εμπορία ανθρώπων.

Η αστυνομία απευθύνθηκε στον Βολιώτη ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου μισθώθηκε το αυτοκίνητο, ο οποίος κλήθηκε σε πολλαπλές καταθέσεις. Ο επιχειρηματίας αναγνώρισε το πρόσωπο του καταζητούμενου από φωτογραφίες που του παρουσίασαν οι αρχές, και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για την κλοπή του οχήματος, με την ζημιά που υπέστη να κοστολογείται στα 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση της κλοπής εκδικάστηκε χθες, χωρίς φυσικά να παρουσιαστεί στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

