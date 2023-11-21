Σέρρες: Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα τροχαίο ατύχημα – Μία σύλληψη

Τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη και πρόσχημα τον τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα που δήθεν υπέστη συγγενικό της πρόσωπο, αποκάλυψε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, συλλαμβάνοντας επ' αυτοφώρω αλλοδαπό που παρέλαβε από την ηλικιωμένη μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 12.000 ευρώ.
Τα χρήματα και τα χρυσαφικά - που υποτίθεται ότι προορίζονταν για τα έξοδα του χειρουργείου - βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην πόλη των Σερρών, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε άλλες πέντε ανάλογες περιπτώσεις, σε απόπειρα.
