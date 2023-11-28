Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα:
- Στην άνοδο της Κηφισού, από λεωφόρο Αθηνων προς γέφυρα Αχαρνών
- Στην κάθοδο Κηφισού, από Αττική οδό προς Περιστέρι
- Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανά τμήματα,
- Στην παραλιακά προς τον Πειραιά απο το παλιό αεροδρόμιο προς την Αμφιθέας.
- Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
- Στην κάθοδο Μεσογείων στο Χολαργό
- Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού Βασ. Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr
