Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα:

Στην άνοδο της Κηφισού, από λεωφόρο Αθηνων προς γέφυρα Αχαρνών

Στην κάθοδο Κηφισού, από Αττική οδό προς Περιστέρι

Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανά τμήματα,

Στην παραλιακά προς τον Πειραιά απο το παλιό αεροδρόμιο προς την Αμφιθέας.

Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό

Στην κάθοδο Μεσογείων στο Χολαργό

Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού Βασ. Κωνσταντίνου

Πηγή: skai.gr

