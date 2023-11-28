Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Κινηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης 

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα:

  • Στην άνοδο της Κηφισού, από λεωφόρο Αθηνων προς γέφυρα Αχαρνών
  • Στην κάθοδο Κηφισού, από Αττική οδό προς Περιστέρι
  • Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανά τμήματα,  
  • Στην παραλιακά προς τον Πειραιά απο το παλιό αεροδρόμιο προς την Αμφιθέας. 
  • Στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
  • Στην κάθοδο Μεσογείων στο Χολαργό
  • Στον ανοδικό άξονα Αρδηττού Βασ. Κωνσταντίνου 
Πηγή: skai.gr

