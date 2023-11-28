Κολώνα στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου έχει... γείρει και κρέμονται τα καλώδιά της.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σωτήρης Μπαρσάκης βρέθηκε στο Χαλάνδρι μετά από καταγγελία κατοίκου στο kataggelies@skai.gr για την κολώνα η οποία έχει πέσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα καταμεσής της πλατείας όμως κανένας από τον Δήμο δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μετακινηθεί.

Τα καλώδια που κρέμονται από την κολώνα είναι ακάλυπτα επομένως είναι επικίνδυνα για μικρά παιδιά και αδέσποτα ζώα.

Πηγή: skai.gr

