Νέα στοιχεία όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου στην Πάτρα αυτό το τριήμερο δείχνουν ότι ίσως ο αριθμός των επισκεπτών αγγίξει τις 200.000 – αριθμός μεγαλύτερος από ότι λένε τα τελευταία στοιχεία.

Επιπλέον υπάρχει αριθμός ρεκόρ στις συμμετοχές των καρναβαλιστών: 70.000 θα είναι οι συμμετέχοντες στα πληρώματα της μεγάλης παρέλασης της Κυριακής.

Από χθες, Πέμπτη, έχουν ενισχυθεί τα δρομολόγια στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας.



Ενδεικτικά, σήμερα Παρασκευή αντί για 30 θα γίνουν περισσότερα από 180 δρομολόγια, με τον τελικό αριθμό να οριστικοποιείται την τελευταία στιγμή ανάλογα και με τη ζήτηση.

Οι τελευταίοι επισκέπτες αναμένεται να αφιχθούν το Σάββατο.

Επιπλέον, , εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, φοιτητές και μέλη των πληρωμάτων, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένονται 65 εκδρομικά πούλμαν από όλη τη χώρα.



