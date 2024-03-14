Κρούσματα μηνιγγίτιδας - Καρβέλης: Η Πάτρα είναι ασφαλής προορισμός για το Καρναβάλι

Κανένας φόβος και καμία ανησυχία δεν υπάρχει για το θέμα της μηνιγγίτιδας στην Πάτρα εν όψει του Πατρινού Καρναβαλιού, απάντησε ξεκάθαρα σε σχετικό ερώτημα ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το πρωί της Πέμπτης.

Η ΠΑΤΡΑ ΕΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

«Δεν υπάρχει κανένας φόβος με το θέμα της μηνιγγίτιδας και η Πάτρα είναι από υγειονομικής πλευράς ένας ασφαλής προορισμός», ανέφερε ο Διοικητής, με αφορμή τα τρία κρούσματα φοιτητών από μηνιγγίτιδα τους τελευταίους δύο μήνες. “Από ότι φαίνεται και από τα μηνύματα που δεχόμαστε, φέτος αναμένεται να έχουμε τους περισσότερους επισκέπτες από ποτέ. Τους έχει ανάγκη η πόλη και η αγορά της” συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Καρβέλη, για το ζήτημα της μηνιγγίτιδας θα χορηγηθεί προληπτικά χημειοπροφύλαξη σε περίπου 600 φοιτητές και προληπτική χορήγηση φαρμάκων σε συνεννόηση με τις Πρυτανικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η ενημέρωση των φοιτητών από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Παράλληλα ο κ. Καρβέλης ενημέρωσε ότι έχουν ήδη γίνει τρία εμβόλια κατά της μηνιγγίτιδας σε επαφές με τα τρία κρούσματα.

Σε ότι αφορά τον 20χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ ανέφερε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και ήδη βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του, απολαμβάνοντας την φροντίδα των γιατρών και των νοσηλευτών.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ο κ. Καρβέλης αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο που θα εφαρμόσει και φέτος η 6η ΥΠΕ το τριήμερο του Καρναβαλιού, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με τον ΕΕΣ και περιλαμβάνει τα εξής:

– Ανάπτυξη ιατρείων επειγόντων περιστατικών στην «καρδιά» της πόλης και συγκεκριμένα στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος)

– Συνδρομή του ΕΕΣ με εθελοντές διασώστες και ιατρούς

– Η 6η ΥΠΕ θα συνδράμει με ιατρικό προσωπικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό.

– Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου

– Το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (πρώην ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου), θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, με όλες τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες.

– Τα ΤΕΠ (τμήματα επειγόντων περιστατικών) των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης (Γ.Ν. “Άγιος Ανδρέας” και ΠΓΝΠ), θα τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως επίσης και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Καραμανδάνειο».

- Παράλληλα φέτος, στο υπαίθριο ιατρείο θα βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για τα περιστατικά της κρίσης πανικού λόγω του μεγάλου συνωστισμού.

Ο κ. Καρβέλης τέλος, επισήμανε ότι θα υπάρχει άμεση επαφή και σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ 6ης ΥΠΕ, Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών, για την εύρυθμη λειτουργία του σχεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εθελοντών που θα εργαστούν τις μέρες του Καρναβαλιού θα είναι 200 άτομα.

Στη σημερινή ενημέρωση που έγινε στο γραφείο του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, συμμετείχαν τα μέλη της δράσης, η Γιατρός Βιβή Λουκοπούλου, ο Χειρουργός Οδοντίατρος, υποδιευθυντής του ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών και μέλος του ΕΕΣ Νίκος Κοσκινάς και οι εθελοντές του ΕΕΣ Ελένη Χαλιώτη, Τάνια Τσαμόλια και Ιάσωνας Μαραζιώτης.

