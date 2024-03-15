Στη βορειοανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι - απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι - απόγευμα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές- απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές και εκ νέου τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-03-2024

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-03-2024

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα τμήματα, πλην της Θράκης και της ανατολικής νησιωτικής χώρας. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ ασθενή τοπικά φαινόμενα θα διατηρηθούν στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-03-2024

Στη νότια νησιωτική χώρα και κυρίως στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

