Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον 19χρονο ο οποίος την Τρίτη εισέβαλε στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών και χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι έναν 18χρονο μαθητή από τη Νιγηρία και τραυμάτισε με μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου.

Σε βάρος του 19χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Ακούστε τη μαρτυρία του 18χρονου μαθητή

Τις σκηνές τρόμου που έζησε ο 18χρονος μαθητής από τη Νιγηρία στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών όταν 19χρονος τον τραυμάτισε με σφυρί στο κεφάλι, μιλάει στον skai.gr και στον Μάκη Συνοδινό μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Χτύπησε το κουδούνι, μπήκα στην τάξη, το αγόρι (ο δράστης) μπήκε μέσα και με χτύπησε στο κεφάλι» υποστηρίζει ο 18χρονος.

Σοκαρισμένη η καθηγήτρια φώναξε «σταμάτα» ενώ όπως περιγράφει, ο διευθυντής προσπάθησε να τον προστατεύσει παίρνοντας τον αιμόφυρτο μέσα στο γραφείο του.

Τότε ο δράστης με μαχαίρι τραυμάτισε και τον διευθυντή.

Ο δράστης σήμερα θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα για να απολογηθεί για την σοκαριστική επίθεση ενω ο 18χρονος αναμένεται να βγει αύριο από το νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

