Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας που κατέκλεψε Εκάλη και Νέα Ερυθραία

Τέσσερα μέλη συμμορίας, που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια στην Εκάλη και τη Νέα Ερυθραία, συνελήφθησαν, στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 23, 26, 29 και 37 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, κατά περίπτωση, για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι πήγαν σε σπίτι στην Εκάλη με το «επιχειρησιακό αυτοκίνητο» της συμμορίας, στο οποίο είχαν τοποθετήσει πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν κλέψει λίγο πριν από όχημα γυναίκας. Αφού διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα, εισέβαλαν στο σπίτι και αφαίρεσαν πολλά κοσμήματα.

Κατά τη διαφυγή τους, όμως, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και κλήθηκαν για έλεγχο. Ο οδηγός τότε επιτάχυνε, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ οι αστυνομικοί που ενισχύθηκαν με επιπλέον δυνάμεις της Άμεσης Δράσης ακολουθούσαν το όχημα των δραστών, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, μπήκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κεντρικό δρόμο της Κηφισιάς. Το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ενώ αστυνομικός, που κατέβηκε από τη μηχανή του, ζήτησε από τους δράστες να σταματήσουν, με τον οδηγό να αγνοεί τις εντολές και να κινείται απειλητικά σε βάρος των αστυνομικών.

Τότε, ένας αστυνομικός πυροβόλησε μια ρόδα του οχήματος, ενώ οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, αλλά συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

