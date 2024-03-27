Ο executive chef Γιάννης Μπαξεβάνης και η ομάδα του υποδέχονται την παγκοσμίως βραβευμένη chef ζαχαροπλαστικής Marie Simon την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024.

Οι επισκέπτες του εστιατορίου ARK, θα απολαύσουν έναν πρωτοποριακό συνδυασμό γεύσεων, ένα μενού που ενσωματώνει την αστική αθηναϊκή κουζίνα με επιρροές από τη γαλλική γαστρονομία και ζαχαροπλαστική.

Η Marie Simon, ένας αλχημιστής της ζαχαροπλαστικής που ξεχωρίζει, θα παρουσιάσει τις απαράμιλλες δημιουργίες της σε ένα γαστρονομικό ταξίδι που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Η Marie SIMON, είναι βραβευμένη με τον τίτλο της «παγκόσμιας πρωταθλήτριας γλυκών τεχνών (Mondial Des Arts Sucrés, 2018) υπό την καθοδήγηση του Lilian Bonnefoi και του Thierry Bamas και έχει διευθύνει ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της πόλης της Μπον, όπου είχε τη χαρά να μοιράζεται τις δημιουργίες της.

Σήμερα, στην κορυφή της δικής της εταιρείας, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη ζαχαροπλαστική για επαγγελματίες και ιδιώτες, αλλά και ως ζαχαροπλάστης στο βραβευμένο με δύο Michelin εστιατόριο L'Amaryllis στο Σεν Ρεμί.

Λίγα λόγια για την Pastry Chef

Παθιασμένη με τη δουλειά της, η Marie Simon οφείλει την αγάπη της για την πειθαρχία στη γιαγιά της που τη μύησε στην ευχαρίστηση του μοιράσματος και τις στιγμές χαλάρωσης, «τα μεγάλα απογεύματα» φτιάχνοντας τραγανές μηλόπιτες και απαλά κέικ σοκολάτας.

Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό η Μαρί να στραφεί στις σπουδές ζαχαροπλαστικής.

Στα χρόνια της στη Notre Dame de la Providence Επαγγελματική σχολή του Orchies, κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης μαθητευόμενης του Nord Pas-de-Calais.

Ένα τρόπαιο που του της επέτρεψε να φτάσει στον τελικό του διαγωνισμού του καλύτερου μαθητευόμενου της Γαλλίας την επόμενη χρονιά.

Με εξειδίκευση στην παρασκευή γλυκών και ειδικότερα επαγγελματικό απολυτήριο στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, η Marie το «νεαρό θαύμα» του τομέα της, εκπαιδεύτηκε σε υψηλού κύρους εγκαταστάσεις με μεγάλα ονόματα της ζαχαροπλαστικής.

Αυτή η εμπειρία της επέτρεψε να γνωρίσει εμπνευσμένους επαγγελματίες όπως ο Benoît Couvrand και ο Nicolas Paciello.

Μετά από ένα χρόνο στο ξενοδοχείο Burgundy, όπου ανακάλυψε την υψηλή ζαχαροπλαστική , η Marie Simon δούλεψε για 5 χρόνια με τη Lilian Bonnefoi στο Hôtel du Cap-Eden-Roc στην Αντίμπ στις θερινές σεζόν και μετά το χειμώνα στο Apogée και το K2 Palace στο Courchevel.

Με αυτές τις εμπειρίες, η Marie προσπάθησε και κέρδισε το Mondial des Arts Sucrés το 2018, υπό την επίβλεψη της Lilian Bonnefoi και του Thierry

Bamas – Meilleur Ouvrier de France Pâtissier, που την βοήθησε να τελειοποιήσει την τεχνική της.

Η καρδιά της την οδήγησε στη συνέχεια να ακολουθήσει τον σύντροφό της στη Βουργουνδία, όπου πήρε τη θέση της ζαχαροπλάστριας σε ένα εστιατόριο 3 αστέρων.

Σε ύστερο χρόνο έγινε διευθύντρια ενός ζαχαροπλαστείου στην καρδιά της πόλης Beaune όπου είχε τη χαρά να μοιράζεται τις δημιουργίες της και την φιλοσοφία παρασκεύης γλυκών που την χαρακτηρίζει..

Σήμερα, επικεφαλής της δικής της εταιρείας, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε εξατομικευμένες δημιουργίες ζαχαροπλαστικής για επαγγελματίες, μεμονωμένες παραγγελίες αλλά και τη θέση της ως ζαχαροπλάστρια για το εστιατόριο 2 αστέρων: L'Amaryllis στο St Rémy (71).

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία γαστρονομίας και ζαχαροπλαστικής στο ARK, στις 4 Απριλίου 2024!

