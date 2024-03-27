Τροχαίο με έναν νεκρό στην Εύβοια: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Εύβοια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, τρία οχήματα της πυροσβεστικής, εθελοντές καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από την σφοδρή σύγκρουση ο ένας εκ των επιβαινόντων έχασε τη ζωή, οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επιχειρήσουν απεγκλωβισμό από την άμορφη μάζα στην οποία μετατράπηκε το αυτοκίνητο.

Οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.