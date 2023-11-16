Η περίφημη Βίλα του Παπαδόπουλου βρίσκεται σε μια από τις κορυφές της Πάρνηθας. Πρόσφατα ο βιογράφος του Γεωργίου Παπαδόπουλου Κύριος Μάνος Ν. Χατζηδάκης με επιστολή του προς τον Τύπο ανέτρεψε αυτό που όλοι πιστεύαμε μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο οίκημα.

Σύμφωνα με λεγόμενα του Κυρίου Χατζηδάκη το συγκεκριμένο οίκημα δεν φτιάχτηκε με σκοπό να αποτελέσει ακόμα μια εξοχική κατοικία του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου αλλά ως καταφύγιο για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας ακόμα και σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου που εκείνη την εποχή πλανάται ως απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα λόγο του "Ψυχρού πολέμου" ανάμεσα στην Αμερική και την τότε Σοβιετική Ένωση.

Στην επιστολή του δε γίνεται αναφορά σε υπόγειες στοές και μυστικές εγκαταστάσεις.

Η ομάδα Up Stories με χρήση Drone έκανε αυτοψία στο σημείο το οποίο σημειωτέων παραμένει αποκλεισμένο για τα αυτοκίνητα και τις μηχανές και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε πεζοπόρους και ποδηλάτες οι οποίοι πρέπει να διανύσουν μια απόσταση 6,5 χιλιομέτρων από το Φυτώριο της Πάρνηθας έως το οίκημα και άλλα τόσα για την επιστροφή τους διανύοντας μια απαιτητική ανηφορική διαδρομή.

Αυτό που καταφέραμε να εντοπίσουμε και που παρουσιάζεται για πρώτη φορά είναι ένα μυστηριώδες δίκτυο υπόγειων εγκαταστάσεων που συνδέονται μεταξύ τους.

Δείτε το αποκαλυπτικο βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.