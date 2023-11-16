Τρεις ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται στις πλέον θανατηφόρες σε τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2021, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2021 σημειώθηκαν 19.917 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στους δρόμους της ΕΕ, που ισοδυναμούν με 45 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Η περιφέρεια στην ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα ήταν το Severozapaden στη βορειοδυτική Βουλγαρία (133).

Συνολικά, υπήρχαν 20 περιφέρειες της ΕΕ με τουλάχιστον 80 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Αυτές οι περιοχές βρίσκονταν κυρίως στη Ρουμανία (έξι περιφέρειες), τη Βουλγαρία (τρεις περιφέρειες) και στην Ελλάδα τρεις περιφέρειες: η Πελοπόννησος (109), το Βόρειο Αιγαίο (103) και η Στερεά Ελλάδα (89).

Ακολουθούν η Κροατία, η Πολωνία και η Πορτογαλία με δύο περιφέρειες η καθεμία, με τις υπόλοιπες περιοχές να βρίσκονται σε Βέλγιο και Ιταλία.

Μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων καταγράφηκαν σε αγροτικές περιοχές, ενώ οι αστικές περιοχές και οι πρωτεύουσες έτειναν να αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Τα χαμηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων καταγράφηκαν σε αστικές περιοχές, όπως οι Βρυξέλλες με 7 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Βιέννη (8), η Στοκχόλμη και η Βρέμη (9).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.