Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι κάτοικοι των χωριών στην περιοχή του Αγγίτη μετά την κοπή εκατοντάδων αιωνόβιων πλατανιών, κατά μήκος του ποταμού Αγγίτη, από την Κρηνίδα μέχρι την Αγγίστα, στο πλαίσιο αντιπλημμυρικών έργων.

Το θέμα ανέδειξε με καταγγελία του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βοτανολόγος Γιάννης Ζαλίδας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα στον Αγγίτη σε ένα παραδεισένιο οικοσύστημα λίγων χιλιομέτρων από το φαράγγι του Αγγίτη μέχρι την παλιά γέφυρα. Υπήρχε μέχρι πριν λίγες μέρες ένας μικρός παράδεισος που φιλοξενούσε ζαρκάδια, λύκους, αλεπούδες, λαγούς, σκιουράκια και άλλα μικρά θηλαστικά πάρα πολλά είδη πουλιών κι ερπετά και εκατοντάδες είδη φυτών από αιωνόβια πλατάνια και καρυδιές μέχρι σπάνια αγριολούλουδα».

Ο Γιάννης Ζαλίδας βρήκε συμπαραστάτες δασολόγους περιβαλλοντολόγους και συλλόγους της περιοχής όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταθμού Αγγίστας που οργάνωσε συνάντηση με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και ενεργών πολιτών που αντιδρούν στην κοπή των δέντρων την οποία χαρακτηρίζουν «λεηλασία», ενώ αποφασίστηκε να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις προς κάθε κατεύθυνση και με νόμιμο τρόπο προκειμένου να σταματήσει η κοπή των δένδρων, να υπάρξει ενημέρωση για την αναγκαιότητα της ακραίας αυτής καταστροφικής ενέργειας και να καθαριστεί άμεσα το ποτάμι από τα φερτά υλικά.

«Εκτός από την λεηλασία των δένδρων οι κορμοί κ τα κλαδιά που έχουν πέσει μέσα στο ποτάμι και στις κοίτες του ποταμού με βέβαιο τον κίνδυνο σε περίπτωση πλημμύρας να παρασυρθούν και να φράξουν τις καμάρες της αρχαίας γέφυρας στο Σταθμό Αγγίστας με αποτέλεσμα να καταπονηθεί για μια ακόμη φορά και με τον κίνδυνο της κατάρρευσης», αναφέρει ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταθμού Αγγίστας, με την οποία ζητάει την παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή.

