Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες στο Πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου θα στηθεί για φέτος το Θεματικό Πάρκο για τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για ένα Selfie και Instagramable Christmas Park το οποίο σε λίγες ημέρες θα είναι γεγονός.

Ιnstagramers και Influencers από όλη την Ελλάδα αναμένεται να βρεθούν στον Βόλο για να επισκεφθούν αυτό το μοναδικό Θεματικό πάρκο.

Εφέ τελευταίας τεχνολογίας από την Αμερική και άλλα εντυπωσιακά εκθέματα θα δημιουργήσουν μία ασυναγώνιστη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

«Τα φετινά Χριστούγεννα, ετοιμαστείτε να δείτε το πανέμορφο πάρκο στην παραλία, να μετατρέπεται σε μια απίστευτη «ινσταγκραμική αυλή», όπου κάθε ένα από τα πρωτότυπα, πολύχρωμα, υπερμεγέθη, Χριστουγεννιάτικα εκθέματα, θα γίνονται «κάδρο» για μοναδικές φωτογραφίσεις» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Δείτε εικόνες:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.